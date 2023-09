Sylvester Stallone und Jennifer Flavin: Verliebter Auftritt in Toronto

Sylvester Stallone (77) und Jennifer Flavin (55) haben sich am Samstagabend strahlend und in eleganten Outfits bei einem Pärchenauftritt im Rahmen des Internationalen Filmfestivals in Toronto gezeigt. Anlässlich der Premiere seines neuen Netflix–Dokumentarfilms «Sly» warf sich der Schauspieler in einen schicken, dunkelblauen Anzug, zu dem er ein schwarzes Hemd, ebenfalls schwarze Anzugschuhe und eine silberne Uhr kombinierte.