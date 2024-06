Sylvie Meis auch dabei: Riccardo Simonetti feiert Junggesellenabschied

Die TV–Star und Autor Riccardo Simonetti (31) will bald seinen Verlobten Steven heiraten. Zuvor haben ihn seine Freunde mit einer Junggesellenparty in seiner Wahlheimat Mallorca überrascht. Darunter sind auch prominente Persönlichkeiten wie Moderatorin Sylvie Meis (46), Model Bonnie Strange (37) und Influencerin Farina Opoku (33). Die Sause begann am 21. Juni und geht am Samstag, 22. Juni, in die nächste Runde.