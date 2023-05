Sylvie Meis geht leer aus: Rafael van der Vaart postet Muttertags-Gruss

Auch die Moderatorin veröffentlichte zwei Bilder

Sylvie Meis postete zum Muttertag ebenfalls zwei Bilder bei Instagram. Zu den Aufnahmen mit Damian sowie einem Babyfoto von sich mit ihrer Mutter schrieb sie: «Heute sende ich all meine Liebe und Wertschätzung an jede Mama da draussen, die ihren Kindern so viel von sich gibt!» Mutter zu sein sei «eine schöne Reise voller Liebe, Freude und manchmal Herausforderungen». Aber es lohne sich «für die kostbaren Momente, die wir mit unseren Kindern teilen dürfen».