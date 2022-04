Sylvie Meis geniesst gemeinsame Zeit mit ihrem Bruder

«Wir hatten ein tolles Gespräch, von der ersten Sekunde an. Ich hatte das Gefühl, dass genau das passiert ist, was man aus Filmen kennt. Hollywoodstreifen sind kitschig, aber bei uns war es noch eine Etage mehr. Es war wie im Märchen», fügt ihr Ehemann hinzu, der bei der ersten Begegnung nichts von Meis' Bekanntheit wusste. «Ich habe gespürt, dass er keine Ahnung hatte, wer ich bin, was ich beruflich mache und welchen Einfluss das auf mein Privatleben hat. Das fand ich sehr süss», erklärt Meis.