Sylvie Meis mit Ehemann bei Unicef-Gala - doch er ist kaum zu erkennen

Superstar Jennifer Lopez performte auf der Bühne

Die Charity-Gala, die der Ukraine gewidmet war, fand am Samstagabend (30. Juli) statt. Wie «Variety» berichtet, sei Superstar Jennifer Lopez (53) angereist, um vor dem Promi-Publikum aufzutreten. Sylvie Meis postete in ihren Instagram-Storys einige Szenen dieses Showacts. «Und dann war sie da... OMG, ich liebe sie so sehr», kommentierte Meis die Clips.