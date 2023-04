Sylvie Meis, Oliver Pocher & Co.: So harmonisch geht Patchwork

Jennifer Lopez (53) & Ben Affleck (50)

Die Sängerin hat Zwillinge aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (54), der Schauspieler drei Kinder mit Jennifer Garner (50). Da gibt es sicher sehr viel zu organisieren und zu besprechen. «Wir haben gemischte Familien, doppelt so viele Leute, doppelt so viel Spass, doppelt so viel Liebe, doppelt so viele Geschenke und dreifach so viel Chaos», beschrieb Jennifer Lopez das Patchwork-Leben auf ihrer offiziellen Internetseite «onthejlo.com». Offenbar funktioniert es, weil sich die Kinder gut verstehen. Allen voran ihre Tochter Emme (15) und seine Tochter Seraphina (14) gelten als beste Freundinnen. Darüber nähern sich auch die Sängerin und ihre Vorgängerin Jennifer Garner an, obwohl das Verhältnis lange als schwierig galt: Gemeinsam besuchten sie im Januar eine Aufführung von Serahpina, wie «Page Six» berichtete.