Sylvie Meis platzt vor Stolz: Sohn Damián erhält neuen Profi-Vertrag

So sieht echtes Mutterglück aus: Mit einem emotionalen Feuerwerk feiert Sylvie Meis (46) auf Instagram den nächsten Meilenstein in der Profi–Fussballkarriere ihres Sohnes Damián van der Vaart (18). Zu dessen Vertragsverlängerung bei dem holländischen Spitzenverein Ajax Amsterdam liess sie sich sogar per FaceTime zuschalten. Auch sein berühmter Vater Rafael van der Vaart (41) zeigte sich begeistert.