Sylvie Meis präsentiert Luxus-Collier in Wien

Sylvie Meis (47) hat bei den Vienna Awards in der Hofburg Wien einen spektakulären Auftritt hingelegt. Schon zuvor war bekannt geworden, dass die Moderatorin zum 15–jährigen Jubiläum des Events ganz besonderen Schmuck tragen wird.
Wie unter anderem «heute.at» berichtete, wurde für Sylvie Meis ein luxuriöses Collier von Chopard ausgewählt, um es bei der Veranstaltung zu präsentieren: Es handelt sich bei dem Einzelstück aus Edelsteinen demnach um ein florales Design von Caroline Scheufele, Co–Präsidentin und Artistic Director des Schweizer Luxusjuweliers. Das Schmuckstück soll «im sechsstelligen Preisbereich» liegen.
Robe und Halskette waren aufeinander abgestimmt
In einer Instagram–Story zeigte Sylvie Meis vor der Veranstaltung, wie sie ihren exklusiven Halsschmuck auspackt. Dazu schrieb sie: «Chopard, danke für den atemberaubenden Schmuck, kann es kaum erwarten, ihn heute Abend zu tragen.» Anschliessend ist auch zu sehen, wie sie sich auf das Event vorbereitet. Die 47–Jährige wählte passend zu ihrem Collier eine schulterfreie Robe in Türkis.
Zudem feierte Sylvie Meis auf Instagram ihre langjährige Freundin Serena Goldenbaum, die bei den Vienna Awards den Preis für «Hair & Make–up–Artist of the Year» gewann. «Heute Abend hatte ich die Ehre, die Laudatio für diese aussergewöhnliche Frau zu halten, die nicht nur mein Leben, sondern auch das vieler anderer durch ihr unglaubliches Talent und ihr Herz berührt hat», so Meis. Sie fügte unter anderem hinzu: «Serena, du bist mehr als ein Make–up–Artist – du bist eine Inspiration, eine Kraft und meine Familie. Ich bin unendlich stolz auf dich.»
Moderiert wurden die Vienna Awards in Wien von Frauke Ludowig (61). Der TV–Star beeindruckte ebenfalls mit einer spektakulären Robe. Ludowig präsentierte ein schwarz–goldenes Kleid mit asymmetrischem Ausschnitt.