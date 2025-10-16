Sylvie Meis präsentiert Luxus-Collier in Wien

Zudem feierte Sylvie Meis auf Instagram ihre langjährige Freundin Serena Goldenbaum, die bei den Vienna Awards den Preis für «Hair & Make–up–Artist of the Year» gewann. «Heute Abend hatte ich die Ehre, die Laudatio für diese aussergewöhnliche Frau zu halten, die nicht nur mein Leben, sondern auch das vieler anderer durch ihr unglaubliches Talent und ihr Herz berührt hat», so Meis. Sie fügte unter anderem hinzu: «Serena, du bist mehr als ein Make–up–Artist – du bist eine Inspiration, eine Kraft und meine Familie. Ich bin unendlich stolz auf dich.»