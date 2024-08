Sylvie Meis: So wichtig ist ihr ihre finanzielle Sicherheit

Wer einen hohen Lebensstandard pflegt, muss auch dafür arbeiten. So sieht es zumindest Sylvie Meis (46), wie sie im Interview mit der «Bild am Sonntag» verraten hat. Wegen ihrer Ansprüche habe sie deshalb nach Jahren im TV–Business noch nicht ausgesorgt, wie sie andeutet. «Das hängt natürlich auch vom Lebensstandard ab. Meiner ist hoch. Ich habe viel Geld verdient. Aber ich brauche eine gewisse Sicherheit. Dafür muss und will ich weiter arbeiten», erklärt sie dem Blatt.