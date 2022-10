Sylvie Meis trauert um ihre Oma: «Ich werde dich unendlich vermissen»

Meis habe ihre «geliebte Grossmutter» ihr ganzes Leben lang «für ihre Stärke, Freundlichkeit, Intelligenz und ihren Humor bewundert». Weiter heisst es: «Wer sie kannte, hat sie geliebt und ich bin so stolz darauf, dich als meine Grossmutter gehabt zu haben. Ich liebe dich so sehr und werde dich unendlich vermissen. Mögest du in Frieden ruhen.»