Sylvie Meis über Rafaels Partnerin: «Wir sind gute Freundinnen»

«Es ist ein Riesengewinn, dass wir wieder eine Familie geworden sind»

Doch mit Estavana Polman an der Seite von Rafael van der Vaart haben sich die Wogen beruhigt. So kann Sylvie Meis zehn Jahre nach der Scheidung sagen: «Es ist ein Riesengewinn, dass wir in den letzten Jahren wieder eine Familie geworden sind. Wir können wieder Weihnachten miteinander verbringen oder Damians Geburtstag zusammen feiern.»