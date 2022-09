Woher haben Sie selbst die Kraft genommen im Kampf gegen diese Krankheit?

Meis: Mein Sohn war damals meine grösste Motivation. Ihn jeden Morgen zu sehen, ist das, was mir damals so viel Kraft gegeben hat. Doch auch aus meinem Job habe ich viel Energie gezogen. Damals war ich in der Jury der RTL-Sendung «Das Supertalent», doch im TV liess ich mir nicht anmerken, wie schlecht es mir ging. Ich hatte auch das grosse Glück, grossartige Menschen um mich zu haben, die mir mit den Perücken und dem Styling sehr geholfen haben. Meine Stylistin und gute Freundin Serena Goldenbaum war immer an meiner Seite. Man hört ja auch nicht auf, eine Frau zu sein, wenn man eine Krankheit hat. An Tagen, an denen ich fitter war, galt für mich das Motto: Wenn ich mich äusserlich schön finde, fühle ich mich auch innerlich besser. Mich in diesen Momenten hübsch anzuziehen, mir eine Perücke aufzusetzen und mir Wimpern aufzukleben, hat mir eine schönere Zeit mit meinen Freunden oder damals auch mit meinem Mann beschert. Mir wurde klar, dass ich das Leben auch in solch einer schweren Zeit geniessen kann.