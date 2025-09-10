System of a Down geben 2026 zwei Deutschland-Konzerte

Die Metalband System of a Down beehren 2026 Europa und Grossbritannien. Ihre neu angekündigte Stadiontour führt die Gruppe um Sänger Serj Tankian (58) auch für zwei Konzerte nach Deutschland. Am 8. Juli 2026 spielt die kalifornische Band im Olympiastadion in Berlin, am 10. Juli betritt sie die Bühne des Düsseldorfer Open Air Parks. Weitere Shows sind in Stockholm, Paris, Mailand, London und Warschau geplant. Begleitet werden System of a Down von Queens of the Stone Age und Acid Bath. Auf Instagram teasern sie zudem an: «Es gibt auch Pläne für eine ganz besondere Veranstaltung, die im Anschluss an diese Shows stattfinden soll. Bleibt dran...»