T-Shirts sind jetzt das coolste Layering-Piece

Auffällig oder minimalistisch? Beides geht

Das Beste daran: Für den Trend muss man nicht extra shoppen. Jedes T–Shirt eignet sich für das Layering. Modelle mit auffälligen Prints oder Slogans lassen sich über einfarbigen Longsleeves tragen, neutrale Shirts passen immer. Für bunte Kombinationen sollten die Farben gut auf den Aufdruck und das restliche Outfit abgestimmt sein. Wer es dezenter mag, greift zu dunklen Shirts, die mit geringelten Longsleeves oder Rollkragenpullovern harmonieren. Auch Bandshirts machen sich dabei gut.