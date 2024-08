Tag 13 im Dschungelcamp: Eine Ära geht mit Kasalla zu Ende

Tag 13 bei «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» (neueste Folge zuerst via RTL+, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) brachte eine grosse Überraschung für die Gruppe der verbliebenen Dschungel–Helden und Heldinnen mit sich. Diese war mit dem Abschied von einer echten Dschungel–Legende verbunden, die sich am Ende die Tränen über ihr Ausscheiden aus dem Camp nicht verdrücken konnte. Vor allem, da die Person die ganze Folge über sehr siegessicher war und sich schon sicher im Finale gesehen hatte.