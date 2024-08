Tag acht im Dschungelcamp: Mobbing-Vorwürfe gegen Giulia Siegel

«Du denkst nach und nach und nach... das ist crazy.»

Ebenfalls weinend vermisste Elena Miras ihre Tochter. Schon kasteite sich auch Danni Büchner unter Tränen: «Es gab Zeiten, in denen ich keine gute Mutter war. Ich will meinen Kindern alles zurückgeben.» Das liess Sarah Knappik (37) nicht lange auf sich beziehungsweise in sich sitzen. «Ich vermisse meine Kleine. Ich würde sie so gern mal abknutschen», heulte sie los. Selbst Gigi Birofio (25) begann, mit gut gewässerten Augenwinkeln über seinen Job als Reality–Star zu sinnieren: «Das Schwere an meiner Arbeit ist, dass ich immer lächeln muss. Aber hier im Camp denkst du viel nach, du bist in dich gekehrt. Du denkst. Warum bin ich hier? Du denkst nach und nach und nach... das ist crazy.»