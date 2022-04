Tag der Erde: So erkennt man nachhaltige Smartphones

Die Lieferketten unserer Elektronik sind problematisch, das gilt auch für Smartphones. Kobalt, Gold und seltene Erden: Häufig stammen die in Smartphones verbauten Rohstoffe aus Konfliktregionen, in denen Minenarbeiter unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen. Anschliessend wird in China alles zusammengebaut, auch hier sind die Arbeitsbedingungen der Fabrikarbeiter nicht immer transparent. Laut einer Bitkom-Studie wünschen sich deutsche Konsumenten mehr Nachhaltigkeit, doch das Angebot ist überschaubar. Diese Tipps helfen bei der Suche nach grünerer Telefonie.