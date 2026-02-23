Tag der Waschmaschine: Fünf Wasch-Mythen im Check

Mythos 5: Turnschuhe darf man nicht in der Maschine waschen

Nicht ganz. Viele Sneaker aus Stoff oder Synthetik überstehen eine Runde in der Trommel problemlos. Aber: Die Schuhe sollten niemals ohne Schutz gewaschen werden. Man kann sie in ein Wäschenetz oder einen alten Kopfkissenbezug stecken und ein paar Handtücher hinzufügen, um die Trommel vor den harten Schlägen zu schützen. Auf den Schleudergang und hohe Temperaturen lieber verzichten, da sich sonst der Kleber lösen kann.