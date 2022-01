Tag des Puzzles: Fünf Apps für Knobelfüchse und Rätselfreunde

«Ravensburger Puzzle»

Zahlreiche klassische Puzzles aus unterschiedlichen Gebieten wie Sport, Tiere oder Landschaften finden Nutzerinnen und Nutzer in «Ravensburger Puzzle». In der kostenlosen App (iOS und Android) des bekannten Herstellers sind mehrere Puzzles frei zugänglich - weitere können hinzugekauft werden. Je nach Lust und Erfahrungsgrad können Spielerinnen und Spieler bei den Puzzles in Stufen die Anzahl der Teile - zwischen 20 und 500 - wählen.