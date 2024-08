Tag zwölf im Dschungelcamp: Thorsten Legat wird zur Maschine

Thorsten Legat im «Grauen Knast»

Und die Dschungelprüfung mit dem Namen «Grauen Knast» hat es diesmal wirklich in sich. Legat muss sich in zehn Minuten durch die Unterwelt einer Knastzelle kämpfen und Sterne sammeln. Dafür robbt er auf allen Vieren durch eine Art Kanalisation in der Schlangen, Kakerlaken, Ratten und Krokodile auf ihn warten und deren klaustrophobisch enge Gänge in unregelmässigen Abständen mit Massen von Schlachtabfällen und Fischinnereien geflutet werden. Legat schmeisst seine innere Maschine an und kann acht von neun Sternen ergattern. Danach erklärt er: «Ich habe noch nie so einen kranken Scheiss gesehen, in all den Jahren nicht.» Seinen Sieg empfindet er als «besser als Sex».