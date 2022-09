«The Guardian» hat in einem Vorabartikel die Ausschnitte des Tagebuchs veröffentlicht, die sich mit «Harry Potter» beschäftigen. Am 4. Dezember 2002 schrieb Rickman demnach: «Gespräch mit [seinem Agenten] Paul Lyon-Maris über den Ausstieg von HP, der seiner Meinung nach erfolgen wird». Teil zwei, «Harry Potter und die Kammer des Schreckens», war gerade erst zwei Wochen zuvor in den Kinos gestartet.