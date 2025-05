«Tagesschau»: Constantin Schreiber verkündet seinen Abschied

Paukenschlag in der ARD: Constantin Schreiber (45) verlässt nach achteinhalb Jahren die «Tagesschau» und wird am 25. Mai 2025 zum letzten Mal die Hauptausgabe um 20 Uhr moderieren. Der 45–jährige Sprecher geht auf eigenen Wunsch, um sich anderen Aufgaben zu widmen und «künftig wieder inhaltlich journalistisch» tätig zu sein, ohne dass er konkreter wurde, was seine Zukunftspläne betrifft.