Überraschendes Wiedersehen mit Ulrich Wickert (79) in den «Tagesthemen». Am Dienstag (20. September) stand der ehemalige Moderator noch einmal vor der Kamera, um die Nachricht zu vermelden, dass Caren Miosga (53) nun länger als er selbst die «Tagesthemen» im Ersten präsentiert. 15 Jahre und zwei Monate hatte Wickert durch die Sendung geführt. In dieser Woche hat Caren Miosga diesen Rekord gebrochen. Sie ist nun die am längsten amtierende «Tagesthemen»-Moderatorin.