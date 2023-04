«Tagesthemen» vom Atomkraftwerk: Ingo Zamperoni verlässt das Studio

«Mit den ‹Tagesthemen› vor Ort zu sein, ist für uns immer etwas Besonderes», so Moderator Zamperoni. «Wir konnten bei Isar 2 noch einmal einen exklusiven Einblick in den laufenden Betrieb dieser so hochkomplexen Technologie erhalten. Das war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung.» Aber es wird nicht die letzte «Tagesthemen»-Sondersendung sein, wie der zweite Chefredakteur von ARD-aktuell, Helge Fuhst (39), andeutet: «Nach unserer Sendung live aus Kiew im vergangenen Jahr und der Sendung zur Abschaltung der AKW sind in diesem Jahr noch weitere ‹Tagesthemen›-Ausgaben von vor Ort geplant.»