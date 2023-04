Paris Hilton (42) hat in ihrem Podcast intime Einblicke in ihr Eheleben mit Carter Reum (42) gegeben. Ihr Gatte war in der neusten Folge von «I am Paris» zu Gast, die am 17. April erschienen ist. Die Hotelerbin und der Geschäftsmann sind seit November 2021 verheiratet. Vorher waren sie zwei Jahre lang ein Paar.