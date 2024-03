Tahnee führt mittwochs durch die «Quatsch Comedy Show»

Dritter Comedy–Neustart seit Jahresbeginn

Nach «Rent a Comedian» und «Bratwurst & Baklava» schickt ProSieben damit bereits den dritten Neustart seiner Comedy–Strecke ins TV–Rennen am Mittwoch. Tahnee, die als Deutschlands bestes Helene–Fischer–Double gilt, blickt der Show mit zwei lachenden Augen entgegen: «Ich freue mich, dass Quatsch mal wieder ins TV einzieht. Gerade in diesen Zeiten ist so viel los und so viel Schwere überall im Raum und in den Herzen der Menschen. Ich glaube, da können wir alle ein bisschen Quatsch ganz gut gebrauchen.» Und Show–Partner Khalid Bounouar ergänzt: «Das Leben ist ohne Quatsch nicht aushaltbar. Das ist Therapie. Wir brauchen Quatsch. Und zusammen mit Tahnee kann man einfach verrückt sein.»