Take-That-Sänger Mark Owen verabschiedet sich von seinem Bart

Tour, Film und Festival

Obwohl Jason Orange (53) und Robbie Williams (50) längst nicht mehr zu Take That gehören, haben die verbliebenen Drei noch viel vor. Ihr im November erschienenes Album «This Life» landete in Grossbritannien direkt auf Platz eins der Charts. In den nächsten sechs Monaten tourt die Band durch das Land und wird 41 Auftritte bestreiten. Wie «The Sun» berichtete soll es Pläne geben, einen Film über die Tournee herauszubringen. Die britische Zeitung zitierte einen Insider mit den Worten: «Sie sind in Gesprächen über die Zusammenstellung eines Films für die Tour, der den Fans einen echten Einblick in das Innenleben der Gruppe geben wird. Zudem ist ein Auftritt bei dem Festival »The Greatest Weekend" in Malta geplant, das im Oktober stattfindet.