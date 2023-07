«Takeshi's Castle»: So wird die Neuauflage der japanischen Kult-Show

In den 1980ern war die Game-Show «Takeshi's Castle» einer der grössten Hits im japanischen Fernsehen, ab den 1990ern erfreute sich das von dem TV-Comedian Takeshi Kitano (76) entwickelte Format dann auch in Deutschland grösster Beliebtheit. Dementsprechend gross war die Freude seiner Fans, als 2022 Amazon Prime eine Neuauflage der Show ankündigte. Nachdem die neue Game-Show-Reihe in Japan bereits im April seine Premiere feierte, wird sie ab dem 4. August mit deutschem Voice-Over auch hierzulande zu erleben sein.