Talentmanager von Grande, Lovato, Bieber: Was ist los mit Scooter Braun?

Gerüchte über Scooter Braun: «Er implodiert»

«Er implodiert», fasst eine Quelle gegenüber «Variety» das Drama um Braun zusammen und deutet an, dass «unschöne Enthüllungen» in Arbeit seien. Und weiter: «Seit der Pandemie ist die Welt eine andere. Man kann einfach nicht mehr so ein Arschloch sein.» Andererseits gibt es auch Gerüchte darüber, dass sich Braun aus freien Stücken von seinen Aufgaben als Manager zurückzieht. Demnach wolle er sich auf seinen neuen Job als CEO von HYBE America konzentrieren, die K-Pop-Grössen wie BTS vertreten.