«Tales of The Walking Dead» startet am 19. Februar

Eine zweite Staffel von «Tales of The Walking Dead» ist gegenwärtig noch nicht von AMC bestätigt. Der US-Kabelkanal hat indes in den vergangenen Tagen bekannt gegeben, dass der erste «The Walking Dead»-Ableger «Fear the Walking Dead» mit der am 14. Mai startenden achten Staffel enden wird. Zudem wird das noch unbetitelte Rick- und Michonne-Spin-off mit Andrew Lincoln (49)und Danai Gurira (44) erst im Jahr 2024 erscheinen.