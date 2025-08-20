Talking-Heads-Frontmann David Byrne hat sich verlobt

Eigentlich ging es in dem Gespräch gerade um sein Album «Who Is The Sky?», das am 5. September erscheint, und den Song «Moisturizing Thing». Dabei sagte Byrne: «Meine Verlobte kommt manchmal mit fettigen Händen zu mir, bereit mein Gesicht einzucremen. Und irgendwann dachte ich: ‹Was ist, wenn ich aufwache und wirklich jünger aussehen würde?›» Im Song gehe es darum, wie Menschen einander nach dem Aussehen beurteilen.