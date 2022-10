Talkshow fällt erneut aus: Markus Lanz weiterhin krank

Laut Informationen des «Focus» liess das Markus-Lanz-Team noch am Vormittag die Sendung für den Abend wie gewohnt in einer Redaktionskonferenz vorbereiten. Am Mittwoch hätte Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (53, Bündnis90/Die Grünen) eigentlich zu Gast bei Markus Lanz sein sollen. Der Sender schickte nach der ersten Absage via Twitter ihrem Moderator Genesungswünsche: «Wir wünschen gute Besserung.»