Tallulah Willis: Beziehung ihrer Mutter mit Ashton Kutcher war hart

Das ist «Stars on Mars»

In den USA ist die neue Reality-Serie «Stars on Mars» am 5. Juni angelaufen. Neben Willis und Rousey sind in der Produktion des Senders Fox unter anderem auch die Schauspielerin Ariel Winter (25), die Komikerin Natasha Leggero (49) und Ex-Radrennfahrer Lance Armstrong (51) zu sehen. «Star Trek»-Legende William Shatner (92) fungiert als Gastgeber.