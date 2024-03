Tallulah Willis macht ihre Autismus-Diagnose öffentlich

In den Kommentaren lobt ein Follower Tallulah dafür, dass sie den Clip gepostet hat, und fragt, ob sie als Kind diagnostiziert worden sei. In ihrer Antwort sagt Willis, dass es das «erste Mal» sei, dass sie ihre Diagnose öffentlich mache. «Ich habe es diesen Sommer erfahren und es hat mein Leben verändert», schreibt sie. In einem weiteren Kommentar bezeichnet sie sich als «neurospicy» – eine humorvolle Bezeichnung für eine Diagnose auf dem Autismus–Spektrum.