Tallulah Willis: Süsse Schnappschüsse mit ihrer jüngsten Halbschwester

Ende August 2025 wurde dann bekannt, dass Bruce Willis inzwischen in einem separaten Haus 24 Stunden am Tag von einem Pflegeteam betreut werde. Heming Willis sagte in der ABC–Sondersendung «Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey»: «Es war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich bisher treffen musste. Aber ich wusste vor allem, dass Bruce das für unsere Töchter wollen würde. Er würde wollen, dass sie ein Zuhause haben, das besser auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, nicht auf seine Bedürfnisse.»