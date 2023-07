Talulah Riley verkündet ihre Verlobung via Twitter

Am Abend präsentierte die Schauspielerin auch gleich ihren Verlobungsring, als sie mit ihrem Liebsten Arm in Arm aus dem Promi-Treffpunkt Chiltern Firehouse in London kam. Auf den Fotos, die die «Daily Mail» zeigt, strahlt das frisch verlobte Paar glücklich. Die beiden sollen sich bei Dreharbeiten zu der Serie «Pistol» nähergekommen sein. Sie leben inzwischen gemeinsam in einem denkmalgeschützten Herrenhaus auf dem Land.