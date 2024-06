Tamayo Perry: «Fluch der Karibik»-Schauspieler stirbt nach Hai-Attacke

In einer offiziellen Pressekonferenz bestätigte das Honolulu Emergency Services Departement den Todesfall. Die zuständigen Behörden hätten am Sonntag gegen 13 Uhr auf einen Notruf reagiert. Demnach sei ein Surfer am berühmten Malaekahana Strand an der Nordküste von Oahua zuvor von einem Hai attackiert worden.