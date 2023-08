Tanja Lanäus setzt mit neuen «Playboy»-Fotos ein Statement für Frauen

Lanäus ist seit Januar 2022 als Yvonne Klee in der ARD-Serie «Sturm der Liebe» zu sehen. Ihre Rolle in der Serie halte sie für «ein richtiges Vorbild». Sie zeige, «dass auch ältere Frauenfiguren sexy, toll und erzählbar sind», so die Schauspielerin. An der Film- und Fernsehbranche kritisiert sie, dass «Ältere-Frauen-Rollen gar nicht erst geschrieben werden». Zudem würden Frauenfiguren, «die beispielsweise 55 Jahre alt sein sollen», mit Schauspielerinnen Ende 30 besetzt.