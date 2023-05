«Wir sind noch nicht in der Midlife-Crisis»

Schon lange hätte das Paar, das seit 2008 liiert ist, über eine Veränderung nachgedacht, um das gemeinsame Leben «zu bereichern und um sich weiterzuentwickeln», sowohl beruflich als auch privat, erzählen sie. Nach der Geburt ihrer Zwillinge im April 2021 seien sich beide einig gewesen: «Wenn wir nochmal was machen möchten, dann jetzt. Wir sind noch nicht in der Midlife-Crisis», so die frühere Eiskunstläuferin.