Tanja Szewczenko: «Hatte zwei Embryonen und den Job verloren»

Würden Sie Ihre Erlebnisse im Nachhinein früher publik machen?

Szewczenko: Ich würde heute anders damit umgehen. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, ich hätte es von Anfang an mit mehr Menschen geteilt. Wenn ich mir vorstelle, dass ich nicht einmal von einer guten Freundin wusste, dass sie ein ähnliches Problem hatte, frage ich mich, was falsch läuft. Dem Gedanken widme ich auch in meinem Buch einige Zeilen. Ich versuche zu beleuchten, warum wir schweigen und wer oder was uns dazu bringt beziehungsweise gebracht hat.