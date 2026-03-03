«Tanz der Teufel»-Star Bruce Campbell macht Krebserkrankung öffentlich

Berufliche Projekte liegen erst einmal auf Eis

In seinem ausführlichen Beitrag schrieb Campbell: «Hallo zusammen, heutzutage spricht man bei gesundheitlichen Problemen von einer ‹Chance›, also nennen wir es mal so – ich habe gerade eine. Es handelt sich auch um eine Krebsart, die ‹behandelbar›, nicht ‹heilbar› ist. Entschuldigt bitte, falls das ein Schock ist – für mich war es das auch.» Weitere Details über seine Krankheit wolle er nicht preisgeben.