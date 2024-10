«Tarzan»-Star Ron Ely ist gestorben

Ron Ely wurde 1938 in Hereford, Texas geboren und startete in den 1950er–Jahren seine Schauspielkarriere. Bekanntheit erlangte er durch die Hauptrolle in der NBC–Serie «Tarzan» (1966 bis 1968), die in 57 Folgen ausgestrahlt wurde. In dieser TV–Adaption kehrt die berühmte Figur nach Jahren der Zivilisation zurück in den Dschungel. 1972 sah man Ely in der Western–Komödie «100 Fäuste und ein Vaterunser», in der auch Uschi Glas (80) mitspielte. 1975 war der Schauspieler zudem im Cast des Abenteuerfilms «Doc Savage – Der Mann aus Bronze». Danach übernahm er vor allem Rollen in Fernsehserien, darunter «Renegade – Gnadenlose Jagd». Auch als Schriftsteller war Ely tätig und veröffentlichte Mitte der 1990er–Jahre zwei Mystery–Romane.