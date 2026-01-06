Tatiana Schlossberg: Auch Joe Biden nimmt an privater Trauerfeier teil

Die Zeremonie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Polizei sperrte die umliegenden Strassen ab. Die Kirche St. Ignatius Loyola hat eine historische Bedeutung für die Familie Kennedy: Jacqueline Kennedy Onassis (1929–1994) wurde in der Kirche getauft und konfirmiert, und sie war auch der Ort ihrer Beerdigung im Mai 1994. Laut «Page Six» gab es eine feierliche katholische Messe, der Priester hielt eine Trauerrede und auch Schlossbergs Bruder Jack sowie andere Anwesende sollen gesprochen haben.