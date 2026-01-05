Tatiana Schlossberg: Letztes Foto mit ihrer Familie veröffentlicht

Fast eine Woche nach dem Tod von Tatiana Schlossberg (1990–2025) hat die JFK Library Foundation ein bewegendes Familienfoto veröffentlicht. Das Bild, aufgenommen von Fotografin Elizabeth Cecil und auf Instagram veröffentlicht, zeigt die 35–Jährige zusammen mit ihrem Ehemann George Moran und den beiden Söhnen Edwin und Josephine auf einer Wiese im New Yorker Central Park. Die Familie sitzt entspannt im Gras, auch der Familienhund ist mit dabei. Tatiana Schlossberg lächelt in die Kamera – es ist ein Moment des Glücks, festgehalten drei Monate bevor sie am 30. Dezember verstarb.