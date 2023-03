«Tatort: Abbruchkante»: Gibt es den Ort Bützenich wirklich?

Obwohl das Örtchen Bützenich ein fiktiver Name ist, so ist das Schicksal von vielen vergleichbaren Dörfern in der Nähe der rheinischen Metropole Köln mitten aus dem Leben gegriffen. Das in den letzten Monaten am häufigsten in den Medien thematisierte Dorf mit ähnlichem Schicksal, ist Lützerath. Seit 2006 wurden die dortigen Bewohner umgesiedelt, dies wurde im Oktober 2022 endgültig abgeschlossen. Im Frühjahr 2023 liess der Energiekonzern RWE das Dorf dann vollständig abreissen - entgegen der massiven Proteste zahlreicher Demonstranten.