«Tatort: Abbruchkante»: So wird der neue Köln-Krimi

Es wird trist, es wird trostlos, aber es wird gut. Ohne vorneweg zu viel verraten zu wollen: Der neue Köln-«Tatort: Abbruchkante» (26.3., 20:15 Uhr, das Erste) hat es in sich. Ballauf (Klaus J. Behrendt, 63) und Schenk (Dietmar Bär, 62) müssen sich mit den Problemen einer niedergegangenen Dorfgemeinde auseinandersetzen. Deren einstige Heimat musste dem Tagebau weichen, was nicht nur optische Schäden an Gebäuden und Landschaft hinterlässt, sondern auch tiefe psychische Auswirkungen auf die Menschen hat.