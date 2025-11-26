«Tatort»-Abschied: Axel Prahl kniet vor Mechthild Grossmann

Warum sie nach über zwei Jahrzehnten aufhört? Dem WDR sagte Grossmann knapp: «Ich werde diesen Monat 77, ganz einfach, das ist meine Antwort darauf.» Vom Ruhestand will die Schauspielerin allerdings nichts wissen. Der «Bild»–Zeitung verriet sie ihre weiteren Pläne: Puschkin–Lesungen mit dem Rundfunk–Sinfonieorchester Berlin, spanische Musik und Texte von Don Quichotte. «In Dresden werde ich Alan Bennett in der Komödie lesen, und, und, und. Ich freue mich auf ganz viel Literatur und Theater», so Grossmann.