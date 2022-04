«Tatort: Alles was Recht ist»: So wird der neue Fall aus Wien

Es geht wieder in die österreichische Landeshauptstadt: Im neuen «Tatort: Alles was Recht ist» (3. April, 20:15 Uhr, das Erste) bekommen es die Wiener Ermittler Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 63) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 61) mit einem undurchsichtigen Fall zu tun. Ein Mörder wird vor Gericht freigesprochen und kurz darauf ist sein Anwalt tot. Was zunächst als scheinbar klare Sache begonnen hat, endet mit einem Knall. Doch damit nicht genug: Ein alter Freund von Fellner meldet sich zurück, was Eisner nicht gerade erfreut.