«Tatort» aus Frankfurt: Einstand nach Mass für neue Ermittler

In den Filmen um Azadi und Kulina stehen zudem erstmals Cold Cases im Mittelpunkt, also ungelöste Altfälle. Die Auftaktepisode basiert, wie eine Einblendung gleich zu Beginn verrät, auf einem realen Fall. Damit springt auch der «Tatort» auf den True–Crime–Trend auf. Am 30. November 2025 folgt schon der zweite Einsatz für Hasanović und Foroutan.